الصحة المصرية: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا و29 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و29 حالة وفاة، كما أفادت عن خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4807 حالات".
وأوضحت الصحة، أن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ4807 متعافين".
وذكر بيان للصحة، أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 17265 حالة، من ضمنها 4807 حالات تم شفاؤها، و764 حالة وفاة.
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