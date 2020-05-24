مستشار ترامب: تستر الصين على وباء كورونا يشبه كارثة تشيرنوبل

شبه مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي ​روبرت أوبراين​ طريقة تعامل ​الصين​ مع تفشي وباء ​كورونا​، بكارثة محطة تشيرنوبل النووية في الاتحاد السوفيتي عام 1986.

ووشدد أوبراين على أن "بكين علمت بتطورات الفيروس، الذي نشأ بمدينة ووهان، منذ تشرين الثاني الماضي لكنها كذبت على ​منظمة الصحة العالمية​ وحالت دون حصول خبراء من الخارج على المعلومات"، معتبرا أن الصينيين "أطلقوا فيروسا على العالم دمر تريليونات الدولارات من الثروة الاقتصادية الأمريكية ينبغي أن ننفقها للإبقاء على اقتصادنا حيا، وللحفاظ على الأميركيين من تفشي الفيروس".

واعتبر أن "عملية التستر على الفيروس التي قاموا بها سوف تسجل في التاريخ، على غرار كارثة تشيرنوبل، وسنرى من يذيع عنها تقريرا خاصا خلال الـ10 أو 15 عاما القادمة".