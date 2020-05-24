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سماع اصوات انفجارات بالقرب من خط وقف اطلاق النار في الجولان المحتل

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أفادت ​الإخبارية السورية​ عن "سماع اصوات ​انفجارات​ بالقرب من خط وقف اطلاق النار في ​الجولان​ المحتل، و​الجيش الإسرائيلي​ يطلق قنابل مضيئه بالمنطقة".

كما أشارت إذاعة "شام أف أم" إلى أن "الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية في أجواء شريط فض الاشتباك المتداخل مع أحراش بلدة جباتا الخشب في ريف القنطيرة الشمالي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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