أفادت الإخبارية السورية عن "سماع اصوات انفجارات بالقرب من خط وقف اطلاق النار في الجولان المحتل، والجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئه بالمنطقة".
كما أشارت إذاعة "شام أف أم" إلى أن "الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية في أجواء شريط فض الاشتباك المتداخل مع أحراش بلدة جباتا الخشب في ريف القنطيرة الشمالي".
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