الصحة العالمية: تسجيل 110 آلاف إصابة جديدة بكورونا بالعالم خلال يوم

أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء اليوم الأحد عن تسجيل نحو 110 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي، مفيدةً بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بواقع 109885 حالة جديدة لتصل إلى 5206614، مشيرةً إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 5625 حالة جديدة ليصل إلى 337736 حالة.
ويواجه العالم، منذ كانون الثاني 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى كورونا، الذي أدى لخسائر ضخمة بكثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة. وصنفت المنظمة انتشار الفيروس، في 30 كانون الثاني، حالة طارئة على المستوى الدولي، كما أعلنته يوم 11 آذار جائحة عامة.
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