بلدية برجا: شفاء حالتين من الكورونا والبلدة باتت خالية من أي إصابة

أصدرت ​بلدية برجا​ التقرير 55 الصادر عن لجنة الصحة والذي يغطي الإصابات ب​فيروس كورونا​ للفترة: من مساء 23-5-2020 إلى مساء 24-5-2020.

وأشارت إلى أنه تم إجراء فحصي للحالة المثبتة مخبرياً وكانت النتيجة سلبية للمرة الثانية، موضحة أن عدد حالات الشفاء هو 2، وبذلك تكون البلدة باتت خالية من أي إصابة بفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن اللجنة تتابع العائدين من خارج لبنان، لناحية التأكد من التزامهم ب​الحجر المنزلي​ ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الإلتزام الجاد بالحجر، وتمنت على أهالي برجا بشكل عام الإلتزام بقرار التعبئة العامة لما فيه مصلحة الجميع.