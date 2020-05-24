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66 مليار جنيه مُخصصات زيادة المعاشات المدنية والعسكرية والعلاوات الخمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت مُخصصات زيادة المعاشات المدنية والعسكرية الفروق الناتجة عن إعداة تسوية معش الأجر المتغير وإضافة العلاوات الخمس للأجر الأساسى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 66 مليار جنيه، بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالى.

 

وخصص مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 31 مليار جنيه لزيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 14%، فيما خصص نحو 35 مليار جنيه لتغطية الفروق الناتجة عن إعداة تسوية معش الأجر المتغير وإضافة العلاوات الخمس للأجر الأساسى.

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وتأتى تلك المخصصات ضمن حزمة إجراءات اجتماعية هدفها حماية المواطنين من تداعيات الركود الاقتصادى العالمى وتداعيات انتشار جائحة فيروس على الاقتصاد المصرى، وفيما يلى بعض من أهم الإجراءات الاجتماعية التى يتضمنها مشروع الموازنة العامة للدولة المعروض على مجلس النواب.

 

وبلغت مُخصصات برنامج تكافل وكرامة بموازنة العام الحالى 2019/2020 بزيادة نصف مليار جنيه عن العام المالى السابق وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 19 مليار جنيه.

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