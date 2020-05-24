شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "السعادة" التركى المعارض: أردوغان سيتلاعب فى الانتخابات مثلما فعلها سابقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس حزب السعادة التركي، تمل كرم الله أوغلو، إنه يؤمن بأن السلطة الحاكمة التي يتزعمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ستتدخل في نتائج الانتخابات، وستتلاعب بالأصوات الانتخابية في حالة حدوث انتخابات مبكرة محتملة.

وأضاف تمل كرم الله أوغلو، أن حادثة مقتل اثنين من أعضاء حزبه «السعادة» أمام صناديق الاقتراع في محافظة ملاطية التركية: "أقول إنهم سيتدخلون في الانتخابات. لتفهوا ما أقوله كما تشاءون، سوف يتلاعبون في الأصوات كما تدخلوا في الانتخابات السابقة وقتلوا اثنين من أعضائنا في ملاطية».

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واختتم رئيس حزب السعادة تصريحاته، منوهًا بأن مرشحي الحزب هددوا بالانسحاب من الانتخابات الأخيرة بسبب التدخلات والتلاعبات التي حدثت بها، مضيفًا: «تحدث تلك التدخلات في بيئات معرضة بشكل خاص لذلك؛ خاصة في الشرق والجنوب الشرقي، لكن الناس ما زالوا يقاومون إلى حد ما. لا يمكنك بسهولة القيام بهذا التدخل في إسطنبول وأنقرة، حسبما ذكر موقع تركيا الآن.