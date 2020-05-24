جودة الخدمات.. "السياحة" تضع 3 شروط لاستمرار بقاء الفنادق في استقبال النزلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، عن الشروط الواجب توافرها لاستمرار بقاء الفنادق الحاصلة على الشهادة الصحية في العمل خلال الفترة الراهنة واستقبال النزلاء.

وأوضح العاصي في بيان، أن الشروط تتمثل في التزام بضوابط السلامة الصحية، وبمستوى جودة الخدمات، والرقابة من الشركات العالمية، لافتا إلى أن هناك لجان فحص مشتركة تجري تفتيشًا دوريًا على هذه الفنادق.

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وقامت عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من المحافظات المعنية، بالمرور على عدد من هذه الفنادق؛ وذلك للتأكد من مدى التزامها بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية ( Hygiene Safety).

ويتم من خلال عملية التفتيش التأكد من التزام هذه الفنادق بتطبيق الضوابط والإجراءات الوقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للضيوف وتطهير اليدين وأن أعمال التعقيم والتطهير تتم بصفة مستمرة، وتطهير منطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

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