حاكم نيويورك: الفرق الرياضية يمكنها استئناف التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

بعد عطلة دامت لأكثر من شهرين بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تستطيع الفرق الرياضية المحترفة التدريب مجددا، حسبما أكد أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، في مؤتمره الصحفي اليوم الأحد.

وأوضح كومو، أن الفرق المحترفة من بطولات الدوري للرياضات المختلفة يمكنها الانتظام في معسكراتها التدريبية مجددا.

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وقال كومو: "أعتقد أن الرياضات التي يمكنها استئناف فعالياتها بدون حضور الجماهير في الاستادات عليها أن تبدأ ! ننظر إلى الناحية المالية حال استئناف هذه الرياضات. نريدها أن تبدأ العمل مجددا، نريد أن يستطيع الناس مشاهدة الرياضة مجددا".

وكان كومو أكد مرارا من قبل أنه يأمل في استئناف فعاليات بطولات الدوري الكبيرة بدون مشجعين في الاستادات هذا الصيف. وكانت جميع بطولات الدوري الكبيرة توقفت أو تأجلت بدايتها بسبب أزمة كورونا.

وعانت ولاية نيويورك ، التي يبلغ تعدادها 19 مليون نسمة ، بشكل خاص من أزمة كورونا حيث بلغ إجمالي عدد المصابين فيها أكثر من 360 ألف شخص وبلغ عدد الوفيات نحو 29 ألف شخص.