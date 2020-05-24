النمسا الرابعة أوروبيا في مواجهة جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - النمسا - (أ ش أ) احتلت النمسا، المركز الرابع بين الدول الأقل في حالات فيروس كورونا المستجد في أوروبا، حيث تتمتع بقدرات جيدة في محاربة الوباء والسيطرة عليه.

وقالت مصادر في وزارة الصحة النمساوية، في تصريح اليوم الأحد: "إن اليونان وفنلندا والنرويج احتلوا المراكز الثلاثة الأولى، موضحة أنه بعد مرور 69 يومًا منذ الإغلاق الكبير للبلاد بدأت الحياة الطبيعية تعود بسرعة للمدن النمساوية، كما نشطت الحركة في شوارع التسوق، وعادت طاولات أيضا العديد من المطاعم إلى الامتلاء بالكامل، إضافة إلى تدفق الشباب للساحات وحول ضفتي نهر الدانوب".

وأضافت أنه حتى لو صدقت تحذيرات الخبراء من وقوع موجة ثانية من وباء كورونا فى البلاد، فإن النمسا مستعدة بشكل جيد للغاية لمواجهة التطورات.

يشار الى ان عدد الاصابات فى النمسا بلغ 16 الفا و414 حالة بينما فاقت حالات الشفاء مستوى 15 الف حالة

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