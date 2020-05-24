وفاء نادر.. وفاة امرأة بعد ساعات من وفاة زوجها

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بالإمارات خبر وفاة مواطنة تدعى ربيعة مبارك جمعة الفارسي اليوم الأحد في مدينة العين، إثر وفاة زوجها يوسف مبارك جمعة الجنيبي، ليلة عيد الفطر ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأشارت مصادر مطلعة وأقارب المواطنة، إلى أنه "جرى دفن الزوجة بجانب قبر زوجها".
وقال مسؤول خدمة جنائز الإمارات عبد الله المرزوقي، إن "الخبر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فور نشرالخدمة عبر صفحاتها خبر لحاق الزوجة بزوجها المتوفى".
وأوضح أن "الأبناء فقدوا والديهما في غضون ساعات، الأمر الذي أصابهم بحزن شديد"، ولفت إلى أنه لم يتمكن من التواصل مع عائلتها، لمعرفة سبب الوفاة، بسبب حالة الحزن التي خيمت على أفراد الأسرة.
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