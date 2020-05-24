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المعارضة البريطانية تدعو للتحقيق مع مستشار جونسون

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دعت المعارضة البريطانية للتحقيق مع دومينيك كامينجز مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، وذلك في أعقاب الرحلة التي قام بها وسط إجراءات الإغلاق بسبب فيروس في البلاد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وقال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير

ستارمر اليوم الأحد، إن "هذا كان اختبارا لرئيس الوزراء، وهو فشل فيه"، مضيفا أن سكرتير الحكومة يجب أن يطلق التحقيق فورا في تصرفات مستشاره.

 

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وكان المستشار كامينجز قد تعرض لانتقادات كبيرة

بعد رحلة لمسافة 400 كم للتأكد من ضمان الرعاية المناسبة لطفله البالغ 4 سنوات، فيما أصيبت زوجته بفيروس كورونا وكانت هناك شبهات بإصابة كامينجز نفسه بالفيروس.

 

واعتبرت قوى المعارضة البريطانية تصرفات كامينجز مخالفة لإجراءات العزل المفروضة في بريطانيا لمنع انتشار فيروس كورونا، فيما دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن مستشاره.

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