أفاد رئيس دولة جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بأن بلاده ستخفف مزيدًا من قيود الإغلاق المفروضة اعتبارا من 1 يونيو، ما سيسمح للعديد من القطاعات الاقتصادية باستئناف نشاطها كاملا ، حسبما ذكرموقع روسيا اليوم.
وقال رامافوزا في كلمة على التلفزيون الرسمي اليوم الأحد: "لقد قررت الحكومة تخفيض مستوى الحذر في عموم البلاد من 4 إلى3"، مضيفا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في نهج التعامل مع الجائحة.
وكانت سلطات البلاد أعلنت تسجيل 22 وفاة و1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 429، والإصابات إلى 22583، فيما تماثل أكثر من 10 آلاف مصاب للشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جنوب إفريقيا يعلن تخفيف إجراءات العزل مايو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.