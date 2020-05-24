وزير الصحة العراقي: حظر التجوال الشامل سيستمر لـ9 أيام

أكد وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الأحد، على أن حظر التجوال الشامل في البلاد سيستمر لمدة 9 أيام أخرى، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال في تصريح صحفي: "السلطات ستتخذ إجراءات وقائية جديدةبعد عيد الفطر لمكافحة كورونا، تتضمن فرض الحظر الجزئي وعدم رفعه".
وأضاف، أن "حظر التجوال الشامل سيستمر لتسعة أيام خلال فترة العيد، كما ستقيم الوزارة الموقف
وأشار التميمي، إلى أن "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا يعود إلى عدم التزام المواطنين بالطرق الوقائية وإجراءات حظر التجوال".
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 197 إصابة وثماني وفيات خلال يوم واحد.
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