44 نقطة أمنية حوثية لنهب الزكاة

ثبّتت الميليشيات الحوثية 44 نقطة أمنية في مواقع رئيسية بالعاصمة صنعاء أواخر رمضان، وكل نقطة مكونة من 15 عنصرا حوثيا بملابس مدنية، وتم منحهم كامل الصلاحية، وتلخّصت مهامهم في نهب الزكاة وفرض دفعها فوريّا، أو دفع غرامة مالية. * مهام النقاط - مصادرة أي أموال نقدية أو مواد غذائية - نهب المواد الإغاثية القادمة من خارج صنعاء - محاصرة التجار وإجبارهم على كشوف بنكية بالأرصدة



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