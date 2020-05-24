بريطانيا تسجل 118 وفاة جديدة بفيروس كورونا يمن شباب نت - وكالات الأحد, 24 مايو, 2020 - 10:11 مساءً [ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ] قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يوم الأحد إن بلاده سجلت 118 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36793. رويترز

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