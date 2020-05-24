الصومال: انفجار خلال احتفال بعيد الفطر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقال المسؤول في الشرطة محمد مختار في اتصال مع فرانس برس إن “المعلومات الاولية التي تلقيناها تفيد بانتشال جثث خمسة أشخاص في مكان الانفجار وإصابة أكثر من عشرين آخرين”.

واوضح أن بين الضحايا “نساء وأطفالا”، و”حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع في أي لحظة لأن بعض الاشخاص اصيبوا بجروح بالغة”.

وقال الشاهد محمد ابراهيم إن الحشد كان يرقص ويغني، محتفلا بعيد الفطر حين وقع الانفجار.

وأضاف: “لست خبيرا، لكنني أعتقد أنها قنبلة وضعت بجانب الطريق. الانفجار كان هائلا واسفر عن عدد من الضحايا يفوق ما تخلفه قنبلة يدوية”.

Advertisements

وقال شاهد آخر هو عبدي حسن إن الناس كانوا متجمعين منذ السبت في المكان للمشاركة في عروض رقص تقليدية.

واضاف: “الجميع في المدينة صدموا بما حدث. كيف يمكن قتل مدنيين أبرياء كانوا يحتفلون بالعيد ولم يؤذوا احدا؟”.

ولم تتبن أي جهة الاعتداء حتى الآن. لكن الصومال تتعرض عادة لهجمات يشنها المتمردون في حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وينشط أيضا تنظيم الدولة الاسلامية في الصومال.