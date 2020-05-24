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وقال خوسيه غونزاليس، رئيس إحدى لجان السجن، إن المشاجرات بدأت مساء السبت في سجن النساء، وجرت السيطرة عليها في الساعات الأولى من صباح الأحد.
ولم يتضح حتى الآن كيف ماتت السجينات. لكن غونزاليس قال إن إحدى النزيلات أشعلت النيران. وأضاف: “أثناء السيطرة على الحريق، هرب عدد من السجينات إلى وحدة أخرى”.
ويقع السجن على بعد حوالى 20 كيلومترا شمال العاصمة تيغوسيغالبا.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاجرات داخل حبس للنساء في هندوراس: وفاة 6 سجينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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