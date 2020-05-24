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لكن الوكالة أوضحت أن هذه البيانات لم تتضمن الوفيات من منطقة لومبارديا، الأكثر تضررا، بسبب مشكلات فنية.
وانخفضت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة إلى 531 من 669 أمس السبت.
وقالت الوكالة إن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور المرض في 21 شباط يقف الآن عند 32785، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض الوفيّات اليوميّة بكورونا في إيطاليا… باستثناء لومبارديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.