كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تعتزم غلق حدودها مع البرازيل بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة الأمريكية، أنها تعتزم حظر دخول أراضيها على المسافرين القادمين من البرازيل، التي تحتل المركز الثاني عالميا من حيث إصابات فيروس كورونا.

ورجح مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، أن البيت الأبيض سيصدر قرارا بهذا الشأن اليوم الأحد.

وأضاف: "نأمل أن يكون قرارا مؤقتا، ولكن بسبب الوضع في البرازيل سنتخذ كل خطوات ضرورية لحماية الشعب الأمريكي".

كما قال إن الولايات المتحدة ستنظر في فرض قيود مماثلة على القادمين من دول أخرى في أمريكا اللاتينية تواجه أزمة كورونا.

وأصبحت البرازيل يوم الجمعة الماضي الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا من جاحة كورونا، بعد الولايات المتحدة.

وحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل 347398 حالة، مقابل 1626258 إصابة في الولايات المتحدة، منها 97149 وفاة.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب الثلاثاء، عن رغبته في منع القادمين من البرازيل من الوصول إلى بلاده على خلفية تزايد وتيرة انتشار الفيروس.