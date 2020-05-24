كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "المسماري": أنباء انسحاب الجيش الليبي من المواقع "غير صحيحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الأنباء عن انسحابات نفذها الجيش الوطني الليبي غير صحيحة، وإنما إعادة تموضع ضمن خطط عسكرية.

وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة حققت تحولات كبيرة خلال الساعات 72 الماضيةالمسماري، مؤكدا أن العمليات العسكرية لم تتوقف.

وأشار إلى أن القوات الجوية بدأت باستعادة السيادة الكاملة على عدة مناطق ليبية، وتم تنفيذ عمليات إعادة تموضع للقوات الليبية ضمن خطط عسكرية.

ونوه بأن قوات الدفاع الجوي استطاعت إسقاط أكثر من 13 طائرة مسيرة تركية.