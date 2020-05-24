طنجة تتصدر.. تسجيل 6 إصابات جديدة بجهة الشمال

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بلغ، إلى غاية الساعة الرابعة من اليوم الأحد، 784 حالة من بين 1014 إصابة مؤكدة سجلت على مستوى الجهة منذ بداية الوباء.

وأفادت المديرية الجهوية للصحة، في حصيلة حول الوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد بالجهة، بتسجيل 29 حالة شفاء جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، موضحة أن حالات الشفاء تتوزع حسب مراكز التكفل على 567 حالة شفاء بطنجة (زائد 29 حالة)، و133 حالة شفاء بالعرائش، و69 حالة شفاء بتطوان، و 14 حالة شفاء بالحسيمة، وحالة شفاء واحدة بمدينة وزان.

كما تم تسجيل 6 إصابات جديدة لترتفع حصيلة الجهة إلى 1014 حالة مؤكدة، تتوزع على 756 حالة بطنجة (زائد 5 حالات)، و77 حالة بتطوان (زائد حالة واحدة)، بينما بقي الوضع مستقرا 164 حالة بالعرائش و16 حالة بالحسيمة وحالة واحدة بوزان، فيما لم تسجل أية حالة بشفشاون.

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كما بقي عدد الوفيات مستقرا في 34 حالة وفاة، موزعة على 25 حالة بطنجة و 7 حالات وفاة بتطوان وحالتي وفاة بالعرائش.

وأعلنت وزارة الصحة في الحصيلة الوبائية اليومية أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات المؤكدة بنسبة 13,63 في المائة، بعد جهتي الدار البيضاء-سطات (32,25 في المائة) ومراكش-آسفي (17,75 في المائة).

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المؤكدة المسجلة إلى غاية الرابعة من اليوم الأحد بلغ 7433 حالة بالمغرب، بينما تم استبعاد 135 ألفا و 449 حالة إثر جراء تحليل مخبري سلبي، بينما وصل عدد المتعافين إلى 4703 حالة شفاء، وعدد الوفيات إلى 199 حالة.