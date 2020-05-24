لأول مرة منذ 6 مارس.. 50 وفاة بكورونا في 24 ساعة في إيطاليا

شهدت إيطاليا اليوم الأحد انخفاضا قياسيا في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” ، إذ سجلت لأول مرة 50 وفاة في ظرف 24 ساعة، وهي الحصيلة الأدنى منذ 6 مارس الماضي، ليبلغ اجمالي الوفيات المسجلة في البلاد 32 ألف و785 وفاة.

وذكرت هيئة الحماية المدنية الإيطالية، في بيانها اليومي، أن حالات العدوى الايجابية للفيروس انخفضت بـ 1158 حالة في أخر 24 ساعة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة 229 ألف و858 حالة . وسجلت الهيئة استمرار ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا، إذ تماثل للشفاء 1639 مصابا في ظرف 24 ساعة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 140 ألف و479 متعاف.

وأوضحت الهيئة أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة، يواصل تراجعه، حيث انخفض بـ 19حالة في ظرف واحد، ليبلغ العدد الإجمالي 553 مريضا.

وأشارت إلى أن 47 ألف و428 مصابا هم قيد الحجر المنزلي الطوعي ولا يعانون من أي أعراض، بينما 8 آلاف و613 مريضا يعانون من أعراض الإصابة الفيروس يخضعون للرعاية الطبية بالمستشفيات.

وذكرت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم إجراء 2 مليون و198 ألف و632 فحصا مخبريا للكشف عن الإصابة بفيروس “كوفيد-19”.