عبد الرحمان اليوسفي في المستشفى..نقل إليها 4 مرات خلال فترة الحجر

نقل عبد الرحمان اليوسفي، الزعيم الاتحادي والوزير الأول السابق، اليوم الأحد، إلى إحدى المستشفيات في مدينة الدار البيضاء.
وعلم الموقع، أن عبد الرحمان اليوسفي، قائد تجربة التناوب، في وضعية صحية مستقرة، ويعد ولوجه إلى المستشفى أمرا طبيعيًا بسبب عامل السن؛ إذ يبلغ اليوسفي 96 سنة من عمره.
ونفت مصادر “اليوم 24″، إصابة عبد الرحمان اليوسفي بفيروس كوفيد-19، مشيرة إلى أنه نقل إلى المستشفى، في فترة الحجر الصحي 4 مرات.
وشددت ذات المصادر على أن القيادي الكبير في حزب الاتحاد الاشتراكي يتردد على المستشفى بين الفينة والأخرى، من أجل المراقبة الطبية قصد الاطمئنان على صحته.
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