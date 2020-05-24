“سننتقل إلى المرحلة الثانية من التخفيف”..جونسون يعلن إعادة فتح المدارس ابتداء من يونيو

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إعادة فتح المدارس الابتدائية بشكل جزئي اعتباراً من الأول من يونيو النقبل، بعد إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال جونسون في مؤتمر صحافي بشأن تطورات الوباء إن بريطانيا ستنتقل إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق مشيراً إلى أنها تتضمن فتح المدارس.
وأضاف أن السلطات ستبقي على التباعد الاجتماعي عند إعادة فتح المدارس، مع توفير أجواء صحية آمنة للطلبة عند إعادة فتحها ومباشرة إعادة الطلبة إليها في الأول من الشهر المقبل.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، حتى اليوم، 259,559 حالة إصابة، محتلة المركز الخامس بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 36,793 وفاة.
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