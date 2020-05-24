غلطة سراي التركي “يرفض” مقترح فريق إسباني لضم بلهندة و”يطالب” بـ 6 ملايين أورو

رفض فريق غلطة سراي التركي مقترحا لفريق بيتيس الاسباني يقضي بالاستفادة من خدمات الدولي المغربي يونس بلهندة مقابل لاعب الفريق دييغو لانز ومبلغ مليون أورو.
وكشفت وسائل إعلام إسبانية، فضلا عن موقع “فوتوسبور”، أن العرض الاسباني لم يرق مسؤولي غلطة سراي التركي، الذين يطالبون بمبلغ مالي مقابل السماح بانتقال اللاعب المغربي إلى الدوري الاسباني.
وأوضح وكيل أعمال بلهندة، وفق إفادة المصادر ذاتها، أن مجموعة من الفرق ترغب في الاستفادة من خدماته، بينها موناكو الفرنسي، الهلال والاتحاد السعوديين، فضلا عن فريقي إشبيلية وبيتيس الاسبانيين.
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