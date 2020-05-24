الأمن في بيت الزميل سليمان الريسوني من جديد..أحضروا معهم سليمان وأخذوا زوجته

حلت عناصر أمنية، قبل قليل، ببيت رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، سليمان الريسوني في الدار البيضاء، من أجل تفتيشه، قبل اصطحاب زوجته معهم.

وعلم موقع “اليوم 24” بأن الزميل سليمان الريسوني أجرى اتصالا قبل ذلك بزوجته، وأخبرها بأنه سيحضر رفقة الأمن.

وبعد وقت قصير وصلت الشرطة ومعهم سليمان وفتشوا المنزل، ثم اصطحبوا معهم زوجته بعد انتهاء الإجراء.

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وكانت السلطات قد أوقفت الصحافي سليمان الريسوني من أمام بيته أول أمس الجمعة، دون توضيح خلفيات التوقيف إلى حدود الساعة.

وفي نفس يوم اعتقاله، وجهت استدعاء إلى زوجته، التي سبق أن أكدت حضورها، فور تحسن صحة ابنها الذي لا يتجاوز عمره سنة.