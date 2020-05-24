نجوم من مصر مهددون بكورونا.. خالطوا رجاء الجداوي قبل اكتشاف إصابتها

تحدثت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، عن تهديد فيروس كورونا لعدد من الممثلين في مصر، بسبب مخالطتهم الفنانة رجاء الحداوي، يومين قبل إعلان إصابتها.

وانتهت رجاء الجداوي، قبل يومين من تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي تشارك في بطولته الفنانة دينا الشربيني، ما يجعل احتمالية انتقال الفيروس إلى طاقم العمل واردة.

وتعتبر الفنانة دينا الشربيني من أكثر الأشخاص المهددين بين طاقم المسلسل، حيث جمعتها في التصوير قبل يومين فقط، مشاهد اقتربت فيها من الجداوي بشكل كبير، حسب تقارير مصرية.

وتحدث نفس المصادر عن إمكانية إصابة النجم عمر دياب كذلك، وذلك إذا تبثت إصابة زوجته الفنانة دينا الشربيني بالفيروس.

وأعلنت ابنة رجاء الجداوي، صباح الأحد، عن إصابة ولدتها بفيروس كورونا.