شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الصحة العالمية تكشف إصابات كورونا حول العالم خلال يوم والان مع التفاصيل

الأحد 24 مايو 2020 صورة أرشيفية أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء اليوم الأحد، تسجيل نحو 110 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي.





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