الصومال.. قتلى في انفجار "هائل" خلال احتفالات العيد

الأحد 24 مايو 2020

صورة أرشيفية

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عشرون بينهم نساء وأطفال، في انفجار بمدينة بيداوة شمالي غرب مقديشو، وذلك خلال الاحتفالات بعيد الفطر.

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وانتشلت الشرطة جثث خمسة أشخاص في مكان الانفجار مشيرة إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع في أي لحظة، مع ورود تقارير بإصابات حرجة ضمن الجرحى العشرين.

وقال شاهد عيان إن الحشود كانت ترقص وتغني ابتهاجا بعيد الفطر حين وقع انفجار هائل، مشيرا إلى أن الحادث قد يكون انفجارا بقنبلة مزروعة بجانب الطريق وليس بإلقاء قنبلة يدوية.

وقال آخر إن الحشود كانت متجمعة منذ السبت في المكان للمشاركة في عروض رقص تقليدية.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة، إلا أن أصابع الاتهام تشير ربما إلى حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة أو إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي ينشط في الصومال.