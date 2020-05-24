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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..الصحة المصرية: ارتفاع حالات شفاء مصابي فيروس كورونا إلى 4807 والان مع التفاصيل
الأحد 24 مايو 2020
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و29 حالة وفاة.
كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.
وأوضحت الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين.
وذكر بيان للصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 764 حالة وفاة.
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