قيادات ميدانية تزور الخطوط الأمامية في جبهة محور كتاف صعدة 

الأحد 24 مايو 2020

صورة أرشيفية

بتكليف من اللواء رداد الهاشمي قائد المحور قام صباح هذا اليوم مساعد القائد َوبمعية مدير مكتب القائد والعمليات المتقدمة وبعض من قادة الكتائب العسكرية بزيارة ميدانية الى الخطوط الأمامية لجبهة كتاف حيث نقلوا لهم تحايا القياده بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالنصر والتمكين.



كما أشادوا بثبات وصمود الأبطال حراس الوطن والكرامة في مقدمة الجبهات في هذه الأيام المباركة.

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قائلين لهم إن صبركم وصمودكم في ميادين الشرف والبطولة في هذه الأيام دليل على سمو عزائمكم وصدق مبادئكم الجهادية.

وحثوا الجميع على الإستمرار في هذا النهج للوصول إلى الهدف الذي ضحى من أجله الشهداء الأبرار وهو استعادة الجمهورية من براثين مليشيات العمالة والكهنوت.

من جانبهم اكد المقاتلون جاهزيتهم القتالية واستعدادهم لكل الضروف المحتملة متعهدين بتلقين المليشيات الانقلابية المزيد من الهزائم وعلى الباغي تدور الدوائر.