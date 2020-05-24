شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. المسماري يعلن استعادة السيادة الكاملة على عدة مناطق ليبية والان مع التفاصيل

الأحد 24 مايو 2020 صورة أرشيفية أكد المتحدث باسم قوات الجيش الليبي الوطني، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" العربية، منذ قليل، أن قوات الجيش الجوية بدأت باستعادة السيادة الكاملة على عدة مناطق ليبية، مضيفاً أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط أكثر من 13 طائرة مسيرة تركية

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