في أكبر حصيلة.. سوريا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 24 مايو 2020

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 86 حالة.



وتعد هذه الحصيلة هي الأعلى التي يتم الإعلان عنها في يوم واحد منذ تسجيل أول حالة إصابة في سوريا بالفيروس أواخر شهر آذار /مارس الماضي.

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وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“ نقلا عن وزارة الصحة إن الإصابات الجديدة تم اكتشافها بين السوريين القادمين إلى البلاد من الخارج، وهم 6 من الإمارات و2 من السودان و4 من روسيا و4 من الكويت.

كما أعلنت الوزارة شفاء أربع حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 41، بينما توفي أربعة مصابين من الحصيلة الإجمالية.

ووفقاً لوزارة الصحة السورية، فإن نحو ألفي شخص ممن تمت إعادتهم من الخارج إلى البلاد يقيمون في مراكز الحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وتأتي هذه الإصابات الجديدة وسط تحذيرات دولية من أن تفشي الوباء في سوريا على نطاق واسع قد يؤدي إلى كارثة في ظل الأنظمة الصحية الهشة التي دمرتها الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو تسع سنوات.

وسجلت وزارة الصحة السورية أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 22 مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، بينما أعلنت عن أول حالة وفاة في 29 من الشهر نفسه.