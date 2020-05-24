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مصر: 752 إصابة جديدة و 29 وفاة بكورونا

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أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 752 حالة إصابة جديدة بفيروس ، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال مجاهد، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم الأحد، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 764 حالة وفاة،بحسب صفحة الوزارة على فيسبوك.

وأوضح مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد19-) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافين.

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