شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» يدافع عن مستشاره المتهم بانتهاك قيود «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن مستشاره دومينيك كامينجز خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، رافضا الدعوات لفصله لانتهاكه المتكرر لقواعد الإغلاق.

وقال جونسون إنه بعد مناقشات مفصلة مع كامينجز، فإنه قد خلص إلى نتيجة أن مساعده الكبير "اتبع غرائز كل أب، ولا أقلل من شأنه جراء ذلك".

واستطرد جونسون قائلا إنه " من جميع النواحى ، فقد تصرف بمسؤولية وبشكل قانوني وأمانة".

وعقد جونسون المؤتمر الصحفي ردا على ضغوط لإقالة كامينجز ليس من جانب المعارضة فقط، بل ومن داخل صفوف حزبه المحافظين.

ووفقا لتقارير إعلامية، سافر الخبير الاستراتيجي في الشؤون السياسية 430 كيلومترا من لندن إلى منزل والديه في مقاطعة دورهام في نهاية مارس، بينما كانت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.