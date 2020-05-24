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إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 1.6 مليون والوفيات 97 ألفا

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات في أمريكا تتجاوز 1.6 مليون والوفيات 97 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، تسجيل 26229 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و622114 حالة.

وقالت إن عدد الوفيات جراء المرض زاد 1047 ليصل الإجمالي إلى 97049 حالة.

وهذه هي الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس مقارنة مع أرقامها المسجلة في اليوم السابق.

وأرقام المراكز الأمريكية لا تعكس بالضرورة الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة.

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