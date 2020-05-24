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2020-05-24 | 21:14
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روى مدرب المنتخب الوطني الأسبق، البرازيلي جورفان فييرا، تفاصيل زيارته للعراق بعد تحقيق لقب كأس آسيا عام 2007.
فييرا زار العراق وتواجد في ملعب البصرة الدولي وتحديداً في مباراة الاساطير عام 2017، حيث روى تفاصيل دخوله للملعب وكيف تم التحضير للمفاجأة.
المدرب البرازيلي حل ضيفاً على برنامج "3-1" في حلقة يوم امس عن طريق السكايب وتحدث عن شعوره حين رحب به اكثر 65 الف متفرج.
المدرب البرازيلي حل ضيفاً على برنامج "3-1" في حلقة يوم امس عن طريق السكايب وتحدث عن شعوره حين رحب به اكثر 65 الف متفرج.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر بطل انجاز 2007 يروي تفاصيل زيارته الى العراق وعلاقته بالجماهير (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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