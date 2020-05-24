بطل انجاز 2007 يروي تفاصيل زيارته الى العراق وعلاقته بالجماهير (فيديو)

فييرا زار العراق وتواجد في ملعب البصرة الدولي وتحديداً في مباراة الاساطير عام 2017، حيث روى تفاصيل دخوله للملعب وكيف تم التحضير للمفاجأة.

المدرب البرازيلي حل ضيفاً على برنامج "3-1" في حلقة يوم امس عن طريق السكايب وتحدث عن شعوره حين رحب به اكثر 65 الف متفرج.

