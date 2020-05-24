اعلنت صحة اقليم كردستان العراق، الاحد، عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بكورونا في اربيل.

وقال صحة كردستان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بكورونا بينهم ملامس لحالة سابقة وشخصان عائدان من بغداد".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، عن تسجيل 197 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق بينها 63 في الكرخ.