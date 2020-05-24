آخر صيحات موضة 'كورونا'.. كمامات من جلود الأفاعي

ابتدع أحد المصممين في الولايات المتحدة طريقة مبتكرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بصناعة كمامات من جلود الثعابين، من خلال صورة لحصان يضع حمالة صدر نسائية كقناع للوجه.
وتقوم هيئة فلوريدا للأسماك والحياة البرية مكافأة للصيادين للإمساك بالثعابين، حيث يتعاون صائدو الأفاعي في الولاية مع وودز الذي يملك ورشة تقع في مدينة دانيا بيتش 40 كيلومترا شمالي ميامي.
وتقول صائدة الأفاعي إيمي سيوي إن هذه الأفاعي تعيث فسادا في إيفرغليدز التي يبلغ طولها ما بين 5.5 و6 أمتار وتأكل كل شي من الجرذان إلى الأيائل، بينما يبرر وودز ما يقوم به على أنه يحول حيوانا خطيرا إلى قطعة أزياء.
ويعتقد أن الثعابين أدخلت إلى فلوريدا كحيوانات أليفة في نهاية القرن الماضي، وأطلقت في براري فلوريدا مثل بلدة إيفرغليدز حيث المناخ المعتدل يكون مواتيا لتكاثرها.
ويبلغ سعر الكمامة المصنعة من جلد الثعبان نحو 90 دولارا أميركيا.
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