"كوموي".. عملية عسكرية لتدمير قاعدة إرهابية في بوركينا فاسو

الخليج 365 - وكالاتالأحد 2020/5/24 11:12 م بتوقيت أبوظبي
قتل 8 إرهابين واعتقل 38 مشتبها بهم خلال عملية مشتركة بين جيشي بوركينا فاسو وساحل العاج على الحدود بين البلدين في الأيام الماضية، وفق بيان لجيش بوركينا فاسو الأحد.
وجاء في البيان أن عملية "كوموي" التي تحمل اسم النهر الذي يعبر البلدين، أدت إلى "تدمير قاعدة إرهابية في أليدوغو (بوركينا فاسو)، وقتل 8 إرهابيين واعتقال 24 مشتبها بهم في بوركينا فاسو و14 في ساحل العاج وضعوا في تصرف أجهزة الاستخبارات".
إضافة إلى ذلك، تمت مصادرة عدة أسلحة وذخائر وأقراص تخزين إلكترونية وهواتف محمولة".
وأشار الجيش إلى أن "المنطقة تحت السيطرة"، مشيرا إلى "النتائج الممتازة المحققة بفضل التنسيق المثالي بين الجيشين".
وجرت هذه العملية في شمال شرق مدينة فركيسيدوغو (ساحل العاج) وجنوب بانفورا (بوركينا فاسو).
وأكد جيش ساحل العاج أن "ليس هناك أي قاعدة إرهابية على الأراضي العاجية استخدمت كمناطق لجوء خلال هجمات سابقة" لجيش بوركينا فاسو.
وتواجه بوركينا فاسو هجمات إرهابية أوقعت نحو 900 قتيل منذ 2015،
وجرى هجوم إرهابي في ساحل العاج في 13 مارس/ آذار 2016، وفتح حينها المهاجمون النار على شاطئ في مدينة باسام الكبرى الساحلية قرب أبيدجان ما ادى إلى وقوع 19 قتيلا.
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