5 قتلى في انفجار بالصومال خلال احتفال عيد الفطر

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب عشرون بينهم نساء وأطفال في انفجار، الأحد، في بيداوة التي تبعد حوالى 250 كلم شمال غرب العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك خلال الاحتفال بعيد الفطر، وفق ما أفادت الشرطة وشهود.

وقال المسؤول في الشرطة محمد مختار، إن "المعلومات الأولية التي تلقيناها تفيد بانتشال جثث 5 أشخاص في مكان الانفجار وإصابة أكثر من 20 آخرين"، موضحا أن بين الضحايا "نساء وأطفالا".

والشهر الماضي، أعلنت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا "أفريكوم" مقتل 11 من عناصر حركة "الشباب" الإرهابية في غارتين جويتين بإقليمي جوبا الوسطى وجوبا السفلى جنوبي الصومال.

ويسيطر أعضاء الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي على مناطق شاسعة في جنوب ووسط البلاد، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.