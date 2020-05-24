الخليج 365 - وكالاتالأحد 2020/5/24 08:19 م بتوقيت أبوظبي
قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب عشرون بينهم نساء وأطفال في انفجار، الأحد، في بيداوة التي تبعد حوالى 250 كلم شمال غرب العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك خلال الاحتفال بعيد الفطر، وفق ما أفادت الشرطة وشهود.
وقال المسؤول في الشرطة محمد مختار، إن "المعلومات الأولية التي تلقيناها تفيد بانتشال جثث 5 أشخاص في مكان الانفجار وإصابة أكثر من 20 آخرين"، موضحا أن بين الضحايا "نساء وأطفالا".
والشهر الماضي، أعلنت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا "أفريكوم" مقتل 11 من عناصر حركة "الشباب" الإرهابية في غارتين جويتين بإقليمي جوبا الوسطى وجوبا السفلى جنوبي الصومال.
ويسيطر أعضاء الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي على مناطق شاسعة في جنوب ووسط البلاد، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 قتلى في انفجار بالصومال خلال احتفال عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.