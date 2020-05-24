بريطانيا تعلن الانتقال للمرحلة الثانية من تخفيف قيود كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، أن بلاده ستنتقل إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وقال رئيس الوزراء البريطاني، في مؤتمر صحفي، إن المرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات ستتضمن إعادة فتح المدارس أمام الطلاب.

وشدد جونسون على أن بريطانيا أحرزت "تقدمًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا ولكن هذا الأمر مشروط بالالتزام بالإجراءات"، مشددا على أنه يمكن "التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا هذا العام".

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه يدعم مستشاره دومينيك كامينجز الذي يتعرض لضغوط تطالبه بالاستقالة بسبب سفره خلال إجراءات العزل العام عقب ظهور أعراض فيروس كورونا على زوجته.

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وأضاف "أعتقد أنه تصرف على نحو مسؤول وقانوني من جميع النواحي".

وسافر كامينجز لمسافر 400 كيلومتر إلى شمال انجلترا خلال العزل العام عقب ظهور أعراض فيروس كورونا على زوجته، ما أثار حفيظة الوسط السياسي في البلاد.

وطالب ستيف بيكر وهو مشرع من حزب المحافظين البريطاني الذي يتزعمه جونسون اليوم الأحد باستقالة كامينجز.

وقال بيكر على تويتر "لا يمكن تحمل خسارة حكومة بوريس لرصيد سياسي كبير. ينبغي على دومينيك كامينجز الرحيل".