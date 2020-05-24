شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد يهنئ السلطان هيثم بن طارق بعيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020 الخليج 365 - متابعات هنأ الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، مساء اليوم الأحد، سلطان عمان هيثم بن طارق بعيد الفطر.

Advertisements وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ إن الشيخ محمد بن زايد تبادل خلال اتصال هاتفي مع سلطان عمان التهاني والتمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأضافت الوكالة أن ولي عهد أبوظبي نقل خلال الاتصال الهاتفي تهاني رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد بهذه المناسبة لسلطان عمان. من جانبها قالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم بن طارق ”أعرب عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر للشيخ محمد بن زايد، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب الإماراتي وقد تحقق له كل التقدم والرقي والرخاء، وعلى جميع المسلمين بالعزة والرفعة والسؤدد“.

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