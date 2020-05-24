صحف بريطانية: استيلاء الجيش التركي على أرض حدودية مع اليونان .. والأخيرة ترد

كشف الحكومة اليونانية، اليوم الأحد، حقيقة التقارير التي تفيد "أن عسكريين أتراكا انتهكوا السيادة اليونانية واستولوا على مساحة أرض في الشريط الحدودي".

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن المزاعم، التي نشرتها الصحافة البريطانية، بأن "القوات التركية احتلت قطعة أرض عادة ما تكون مغمورة بالمياه في هذا الوقت من العام، تقع في الجانب اليوناني من الحدود خاطئة تماما".

وأقر ديندياس، بأن "وجود القوات التركية لوحظ في قطاع من الأرض حيث كان الجيش اليوناني يقوم ببعض الأعمال التحضيرية، بعد أن أعلنت أثينا أنها لن تعطي تركيا إحداثيات توسيع سياجها في إيفروس مقدما. لكنه قال إنّ اليونان طلبت من تركيا عدم اتخاذ أي خطوة أخرى في المنطقة".

من جانبها، أصدرت وزارة الدفاع اليونانية بيانا مماثلا نفت فيه صحة الأنباء عن "الاحتلال التركي"، مضيفة أن "القوات المسلحة اليونانية كانت وستبقى متواجدة في المنطقة لأداء مهامها بالكامل".