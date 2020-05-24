مصر .. قرارات رئاسية بشأن هيئة قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارات جمهورية بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2014، وتعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة. كما شملت القرارات تعيين معاونين للنيابة العامة ، وتعيين معاونين للنيابة الإدارية. نشرت القرارات في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم .

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