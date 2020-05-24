«العيد فرحة» .. 5532 سجين خارج القضبان بمناسبة عيد الفطر

أعلنت السلطات المصرية، الإفراج عن 5532 سجين، بمناسبة حلول عيد الفطر الذي يحل هذا العام، وسط أجواء غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقام قطاع السجون في وزارة الداخلية المصرية، بعقد اللجان لأجل فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج.
وجاء الإفراج تنفيذا لقراري رئيس الجمهورية رقم (231 - 232) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.
ويجري الاحتفال بعيد الفطر، هذا العام، في مصر على غرار دول العالم الأخرى، تحت إجراءات صحية مشددة لأجل تفادي انتشار فيروس كورونا.
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