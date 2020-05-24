سلطات تركيا تسجل 32 وفاة و1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر الدين قوجة اليوم الأحد، تسجيل 32 وفاة و1141 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، في ارتفاع طفيف للمؤشرين بعد أيام من انخفاض كبير سجلاه، ليبلغ عدد الإصابات 156827 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في ​تركيا​ مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 21 مايو 961 حالة، وفي 22 مايو 952، وفي 23 مايو 1186.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4340 شخصا إثر رصد 31 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 21 مايو 27 حالة، وبلغ نفس العدد في مايو 22، ووصل في 23 مايو إلى 32.