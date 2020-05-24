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وفاة قيادي بالمؤتمر الوطني السوداني وإصابة نائب أسبق للبشير بكورونا

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أفادت وسائل إعلام سودانية عن وفاة القيادي في المؤتمر الوطني المحلول حمدي سليمان ب​فيروس ​ المستجد، وإصابة النائب الأول الأسبق للرئيس ​السوداني​ المعزول ​علي عثمان طه​ بالفيروس.

وعُلم أن سليمان، الذي شغل منصب نائب رئيس قطاع التنظيم ب​حزب المؤتمر​ الوطني لسنوات، توفي صباح الأحد في العاصمة السودانية ​الخرطوم​، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. كما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة أنه تم كذلك تسجيل إصابة طه بالفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام سودانية تحدثت عن إصابة عدة مسؤولين رفيعي المستوى في الأجهزة الحكومية التابعة لسلطة البشير بالفيروس في سجنهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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