وفاة قيادي بالمؤتمر الوطني السوداني وإصابة نائب أسبق للبشير بكورونا

أفادت وسائل إعلام سودانية عن وفاة القيادي في المؤتمر الوطني المحلول حمدي سليمان بفيروس كورونا المستجد، وإصابة النائب الأول الأسبق للرئيس السوداني المعزول علي عثمان طه بالفيروس.
وعُلم أن سليمان، الذي شغل منصب نائب رئيس قطاع التنظيم بحزب المؤتمر الوطني لسنوات، توفي صباح الأحد في العاصمة السودانية الخرطوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. كما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة أنه تم كذلك تسجيل إصابة طه بالفيروس.
تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام سودانية تحدثت عن إصابة عدة مسؤولين رفيعي المستوى في الأجهزة الحكومية التابعة لسلطة البشير بالفيروس في سجنهم.
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