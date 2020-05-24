حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 99 ألف حالة

أفادت معلومات صحافية بأن حصيلة وفيات ​كورونا​ في ​الولايات المتحدة​ تجاوزت 99 ألف حالة.

تجدر الإشارة إلى أن معطيات موقع "Worldometer" المختص في رصد ضحايا الفيروس، كانت قد أظهرت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة 21 ألفا و281 إصابة جديدة بكورونا.

كما أظهرت المعطيات ذاتها، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليون و668 ألفا و493، فيما بلغت حالات الشفاء 447 ألفا.

وبلغت إصابات كورونا في ولاية نيويورك، الأكثر تضررا من الفيروس، 369 ألفا و656، توفي منهم 29 ألفا و112.